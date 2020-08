Wer hat die schwerste Tomate?

Ostalb-Rekorde Am Dienstag, 18. August, wiegen wir im Hof der Schwäbischen Post Ihre prächtigste Tomate.

Aalen. Sie bauen selbst Tomaten an? Dann gehören Sie zu den Leserinnen und Lesern, die uns jetzt den ganz besonderen Ostalb-Rekord 2020 liefern können: Wir suchen die schwergewichtigste, im Ostalbkreis selbst angebaute Tomate. Machen Sie mit! Helfen Sie uns, das besondere Tomatenexemplar zu finden!

Kommen Sie am Dienstag, 18. August, zwischen 17 und 18 Uhr in den Hof der Schwäbischen Post, Bahnhofstraße 65, in Aalen. Im Gepäck haben Sie Ihr schwerstes Tomatenexemplar, das sie selbst angebaut haben.

Die Redaktion der Ostalb-Rekorde wird Ihre Tomate auf die Waage legen. Das Tomaten-Gewicht, Ihren Namen und Ihre Adresse