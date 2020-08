Anke Leins folgt auf Thomas Walter

Bopfingen. Auf ein ereignisreiches Jahr 2019 hat der Förderverein StartKlar der Stauferschule Bopfingen bei seiner Jahreshauptversammlung in der Stauferhalle Bopfingen zurückgeblickt. Ein Höhepunkt war das Konzert von Comedia Vocale im Januar in der Schranne Bopfingen, so Vorsitzende Andrea Ziegler, die die Mitglieder begrüßt hatte. Ebenso bleibt die Errichtung der neuen Schaukelanlage auf dem Pausenhof der Stauferschule in Erinnerung. Andrea Ziegler dankte hierbei nochmals allen Spendern und Unterstützern. Die Versteigerung von originalen Torwarthandschuhen von Manuel Neuer auf dem Nikolausmarkt bildete im Dezember einen gelungenen Jahresabschluss