Weihebüschel traditionell gesegnet

Hochfest Am 20. Sonntag im Kirchenjahr feiern Katholiken die Aufnahme Marias im Himmel. In der Seelsorgeeinheit Ellwangen wurden an diesem Wochenende dazu Gottesdienste gefeiert.

Ellwangen

Die Eucharistiefeier am Sonntag in der Kirchengemeinde St. Wolfgang beging Pfarrer Michael Windisch mit gut 100 Gläubigen unter freiem Himmel auf dem Platz vor der Kirche. Da das Singen im Freien auch unter den derzeitigen Bedingungen erlaubt ist, konnte der Gottesdienst zum Lobe Marias mit Liedern der Gemeinde begleitet werden. In seiner Predigt erinnerte Windisch daran, dass auch Maria vor Zeiten in ihrer Situation als schwangere unverheiratete Frau Schwieriges erlebte und immer in der Hoffnung der Liebe Gottes getragen wurde. Diese christliche Hoffnung, dass Gott durch die Schöpfung zu uns spreche, gebe auch uns im Alltäglichen