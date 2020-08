Rückkehr des fast Gestrauchelten

Tennis, FILA-Turnier Kai Wehnelt gewinnt den „26. Kocher-Cup“ in Oberkochen mit 1:6, 6:3 und 6:1 gegen Leopold Zima. 2100 Euro Preisgeld gibt es für den Sieger.

200 Zuschauer, Corona-Vorschrift auf den Punkt passend, erlebten das Finale des „26. Kocher-Cups“ in Oberkochen. Ein Finale, das es in sich hatte und beiden Akteuren ein Wellenbad der Gefühle bescherte.

Der ungesetzte Leopold Zima von GW Luitpoldpark München (DTB, 123) traf auf den an Nummer zwei gesetzten Kai Wehnelt vom TC Bad Homburg (DTB, 48). Beide hatten souveränes und variables Tennis in den Finalspielen am Samstag präsentiert. Nach einem hart umkämpften ersten Satz (7:5) gewann Zima auch den zweiten Satz im Halbfinale mit 6:4 gegen Henri Squire vom TC Kaiserwerth und zog ins Finale ein. Zima hatten wohl die wenigsten