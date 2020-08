Der TSV Essingen steht in der dritten Runde

In der zweiten Runde des WFV-Pokals feierte der TSV Essingen einen letztlich souveränen 3:0-Sieg im Ostalb-Derby beim TSGV Waldstetten. In der dritten Runde am Mittwoch wartet nun der VfR Aalen.

Die Essinger bauten in der Anfangsphase früh Druck auf, außerdem verteidigten die Essinger hoch und setzten so auch immer wieder Waldstettens Torhüter Max Helmli unter Druck. In der sechsten Minute wurde Essingens Felix Nierichlo im Strafraum von Mario Rosenfelder gefoult. Schiedsrichter Lars Schulmeister zeigte, trotz großer Waldstetter Proteste, umgehend auf den Punkt. „Für mich war es kein Elfmeter. Aus unserer