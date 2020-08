War Hitler an Bord? Jetzt spricht der letzte Augenzeuge der U-Boot-Flucht nach Argentinien

Kriegsgeschichte Zwei deutsche Unterseeboote tauchten lange nach der Kapitulation erst in Südamerika wieder auf. U 530 stand unter dem Kommando von Oberleutnant zur See Otto Wermuth († 90) aus Aalen und kam am 10. Juli 1945 in Mar del Plata an. Rudolf Neuwirther (95) aus Greifenburg in Kärnten erreichte mit U 977 vor genau 75 Jahren am 17. August 1945 dieses Ziel – und entmystifiziert auch diese abenteuerliche Unterwasserfahrt, die weltweit für Schlagzeilen sorgte.