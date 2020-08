Wenig Verkehr und der Schnee taut

Ellwangen

Weiter geht es mit der Serie Ellwanger Stadtansichten. In Folge 20 war ein Stadthaus mit Gartenzaun zu sehen, vor dem sich eine Kinderschar postiert hatte.

Werner Reile kann das Bild ohne Weiteres zuordnen: „Das Haus steht in der Adelbergergasse. Früher wohnte da ein Schulfreund von mir.“ Werner Koppe datiert das Bild vom „Adelberger Schlösschen“ auf 1910. Das Haus wird in den Quellen auch als „Hochfürstliche Propstei-Behausung“ bezeichnet, berichtet Matthias Steuer. Es diente dem Stadtschultheißen, der vom Fürstpropst höchstpersönlich eingesetzt wurde, als Wohnung. Seit 1824 war in dem Gebäude