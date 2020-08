Duell der Ligakonkurrenten

Bereits am Dienstag findet der Pokalschlager der dritten Runde zwischen den Stuttgarter Kickers und den Sportfreunden Dorfmerkingen statt. Spielbeginn ist um 19 Uhr im Stuttgarter Ghazi-Stadion.

Nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga wollen es die Stuttgarter Kickers in dieser Saison 2020/21 wissen. Deshalb hat sich das Stuttgarter Team nochmals in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Niklas Kolbe und Denis Zagaria im Abwehrzentrum, Benedikt Landwehr, der vergangene Saison mit der TSG Hoffenheim in der U19-Bundesliga spielte, und Ruben Reisig im Mittelfeld sowie Niko Dobros im Sturm verstärken den schon ohnehin gut besetzten Spielerkader.