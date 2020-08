Wenn die Haut zur Leinwand wird

Kunst Udo Schurr aus Mögglingen hat den dritten Platz bei der Bodypainting-WM belegt. Redakteurin hat ihn in seinem Atelier besucht.

Mögglingen

Wie ein kühler Windhauch kitzelt die Farbe leicht auf der Haut. Es fühlt sich angenehm an. Die Airbrushmaschine zerstäubt die blaue Farbe in einen Sprühnebel, während eine Art Auge auf die Schulter gesprüht wird. Mit lockeren Handbewegungen bringt Udo Schurr Linien, Schattierungen und Formen auf die Haut. Das stille Sitzen ist gar nicht so leicht. Und während der Künstler seine bunten Visionen auf den Körper aufträgt, erzählt er von seinem jüngsten Erfolg.

Bereits im Februar dieses Jahres wurde den Künstlern das Thema genannt. Diesmal war es „psychedelic circus“.