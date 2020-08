Betreutes Wohnen in Oberkochen geplant

Gesundheit In der Verlängerung des Uhlandwegs sollen eine Sozialstation und betreutes Wohnen entstehen.

Oberkochen. Es gibt Stimmen in Oberkochen, die besagen, dass das Projekt schon gescheitert sei, bevor es richtig begonnen hat. „Das ist in keiner Weise der Fall“, unterstreichen Pfarrer Andreas Macho und Thomas Haas, gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, im Gespräch mit dieser Zeitung. Das etwa 4800 Quadratmeter messende Gelände an der Ecke Primelweg/Uhlandweg, auf dem derzeit ein Spielplatz angesiedelt ist, gehöre der katholischen Kirchengemeinde.

Die Räume im aktuellen Pflegestützpunkt der katholischen Sozialstation St. Martin in der Dreißentalstraße seien zu klein geworden. Die Kirchengemeinde wolle das Gelände