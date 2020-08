„Für Frauen oft nur zwei Optionen“

Böbingen. In der Diskussion um eine mögliche Ansiedlung von Amazon in Gmünd und Heidenheim, hatte Bürgermeister Jürgen Stempfle im GT-Interview gesagt, „für ein bestimmtes Klientel – Ungelernte, Frauen ohne Ausbildung oder Geflüchtete“ – seien diese Arbeitsplätze eine Riesenchance. In der Schwäbischen Post wurde dies in der samstags erscheinenden Kolumne „Neues vom Spion“ aufgegriffen. Unter der Überschrift „Stempfle und die Frauen“ heißt es dort: „Der Spion kann nicht für ungelernte Männer und nicht für Geflüchtete sprechen, aber er weiß, dass dieser Spruch bei Frauen –