Zentrale Corona-Abstrichstelle im Ostalbkreis geplant

Aalen

Auch im Ostalbkreis soll es wieder eine zentrale Corona-Abstrichstelle geben. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg richtet derzeit in jedem Stadt- und Landkreis eine solche Abstrichstelle ein. Damit sollen genug Kapazitäten geschaffen werden, „um dem voraussichtlich weiterhin stark steigenden Bedarf an Coronatests in den nächsten Wochen gerecht zu werden“, teilt die KVBW mit.

Im Ostalbkreis sei die Situation derzeit „sehr gut zu beherrschen“, sagt Katharina Oswald, persönliche Referentin des Landrats. Die Hälfte der Sommerferien sei diese Woche zu Ende,