Formkurve steigt

So langsam nimmt die Leichtathletiksaison etwas an Fahrt auf. In den nächsten Wochen stehen in der „Late Season“ mit den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Senioren im Fünfkampf sowie den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Mehrkampf in den Einzeldisziplinen und mit der Premiere im Trailrunning der ein oder andere Saisonhöhepunkt für die Essinger Leichtathleten auf dem Programm.

Um für diese Highlights topfit zu sein, nutzten die LAC-Athleten Sportfeste als Testwettkämpfe. Bei seinem Start über die 3000m in Horgau freute sich Roland Pfeiffer (JG 57) über eine neue persönliche Bestzeit von 13:41,40 Minuten. Andreas