GtA setzt auf Klimaschutz

Neresheim Als erstes Textilveredlungsunternehmen in Deutschland möchte die Gesellschaft für textile Ausrüstung (GtA) in Neresheim ihre Produktion bis 2025 klimaneutral ausrichten. Das kündigt Geschäftsführer Andreas Niess an. Zu diesem Zweck installiert das Unternehmen als eine von mehreren Maßnahmen seit August eine Photovoltaik-Anlage zur Eigenstromerzeugung auf dem Dach des Produktionsgebäudes im Gewerbegebiet Riegel .

Für die Planung und Durchführung dieser Investition in eine grüne Zukunft ist der Ellwanger Solarspezialist Walter Konzept verantwortlich. Mit insgesamt 3040 Photovoltaik-Modulen soll eine Leistung von bis zu 972,80