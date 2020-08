Europaweit bewerben mit dem Europass

Karrieremanagement Zum neuen Europass bietet der EuroPoint Ostalb jetzt eine Auswahl an Broschüren und Flyer an.

Aalen. Die EU-Kommission bietet mit dem neuen Europass-Portal seit 1. Juli ein Karrieremanagement-Portal für Lernen und Arbeiten in Europa. In einem geschützten Raum zur Selbstverwaltung der persönlichen Kompetenzen sowie für Karriereplanung und Bewerbung werden auch nützliche Hilfsmittel und Informationen zu zentralen Fragen rund um Bildung und Beschäftigung in verschiedenen europäischen Ländern gegeben. Zum neuen Europass bietet der EuroPoint Ostalb jetzt eine Auswahl an Broschüren und Flyer an.

In ganz Europa registrieren

Lernende und Arbeitnehmer können sich mit dem neuen Europass in ganz Europa registrieren und ein Profil erstellen,