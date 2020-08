Augellos Europareise verleitet zum Träumen

Aalen. In der Reihe „Einblicke“ist in der Eingangshalle des Ostalb-Klinikums eine weitere Ausstellung zu sehen. Auch wenn aktuell durch die Coronabestimmungen deutlich weniger Besucher ins Krankenhaus kommen können, hat sich die Klinikleitung entschlossen, kurzfristig etwas Farbe und Abwechslung in den Eingangsbereich zu bringen.

Künstler, Maler und Aussteller ist Biagio Augello. Augello war in den vergangenen Jahren bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren in der Haustechnik des Ostalb-Klinikums Aalen beschäftigt und kam durch seine Arbeit auch öfters nach Bopfingen in die Wachkomaeinheit.

Seine Ideen für neue Bilder findet Augello