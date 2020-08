Sklaverei, Unterdrückung und göttliche Rechtfertigung

Ulm/Lauchheim. Jahrelang hat Dr. Pius Adiele über Rassismus und Sklavenhandel in der Geschichte geforscht. Wie bewertet der aus Nigeria stammende Kirchenhistoriker die aktuelle Diskussion über Rassismus und Polizeigewalt und die jüngsten Ereignisse in den USA? „Als Kirchenhistoriker, dessen Schwerpunkt auf dem Problem des Rassismus und der Sklaverei in der Kirchengeschichte liegt, sind mir die aktuellen Ereignisse nicht neu. Immer noch gibt es Phänomene, wie sie sich auch schon vor 600 Jahren abgespielt haben. Wenn man von ungerechter Behandlung und den tödlichen Schüssen auf Afroamerikaner in den USA hört, dann hängst das auch