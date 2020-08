Samocca: verliebt vor der Linse

Sommeraktion Wie die Samariterstiftung das Motto der Aalener Sommeraktion „Verliebt in Aalen“ aufgreift und in der Behindertenarbeit umsetzt. Und was die zwölf Models dabei empfinden.

Aalen

Die Behindertenarbeit befindet sich derzeit in einem dynamischen Umbruch: Ging es bislang um Normalisierung und Integration, so ist heute von Empowerment, Selbstbestimmung und Inklusion die Rede. Das Samocca in Aalen hat nun einen ganz praktischen Ansatz gewählt: Im Zusammenhang mit der Sommeraktion „Verliebt in Aalen“ des Vereins Aalen City aktiv (ACA) haben sich zwölf Menschen mit chronisch-psychischen Erkrankungen oder anderen Beeinträchtigungen von Fotograf Michael Ankenbrand in märchenhafter Garderobe in Szene setzen und ablichten lassen. Die Garderobe wurde von Kostümbildnerin Birgit Barth zur Verfügung gestellt.