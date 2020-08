Eine Perle in der Sommernacht

Ellwangen

Sie sind schon seit mehr als 20 Jahren ein Garant für beste Abendunterhaltung. Die „Geschichten zur Guten Nacht“ in der Reihe der Sommer-in-der-Stadt Veranstaltungen sind Publikumsmagnet und in ihrem Ablauf so bewährt wie der vom Klassiker-Stück „Diner for One“.

Drei Leser nehmen im roten Ohrensessel unter den Bäumen im Palais-Garten Platz und lesen jeweils zwanzig Minuten aus einem selbst gewählten Buch.

Zur Belohnung gibt es von Mit-Organisator Jürgen Volmer ein Buchpräsent, das eine örtliche Buchhandlung spendiert hat. Kulinarische Kleinigkeiten kommen am Verkaufsstand von den Mitgliedern der TheaterMenschen.