Ein großer Fundus an allerlei Blödsinn

Kabarett Inge Grein-Feil und Siggi Feil melden sich von zu Hause als „Corona und Boriss“ mit improvisierten Videoclips, in denen sich die Theaterpädagogen auf humorvolle Art dem Alltäglichen widmen.

Dischingen

U mziehen, drehen, anschauen. So geht das fünf bis zehn Mal an einem Drehtag von Inge Grein–Feil und Siggi Feil. Als „Corona und Boriss“ verpacken die beiden Dischinger das Alltägliche auf humorvolle Art in Videos, die sie dann online veröffentlichen. Entstanden ist die Idee der beiden Gründer des Vereins „Freunde schaffen Freude“ während der anfänglichen pandemiebedingten Einschränkungen. Wie alle anderen Veranstaltungsorte war auch die Arche seit dem 15. März geschlossen. „Grübel, grübel, grübel und schon war klar, wir wollen eine lustige Serie auf Youtube machen, um wegen der abgesagten