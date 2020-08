Was das Lagezentrum alles kann

Polizei Jeder Notruf über die 110 wird ab Frühjahr 2021 im Neubau an der Böhmerwaldstraße ankommen.

Aalen. Im Frühjahr 2021 soll das neue Führungs- und Lagezentrum (FLZ) der Polizei in Aalen in der Böhmerwaldstraße an den Start gehen und die Polizeiarbeit noch effizienter machen. Bei der Besichtigung der Baustelle informiert sich jetzt CDU-Landtagsabgeordneter Winfried Mack gemeinsam mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Aalener Gemeinderat, Thomas Wagenblast, über den Baufortschritt, aber besonders über die Vorteile für die ganze Region.

Bis zu 14 000 Einsätze

„Für die drei Landkreise Schwäbisch Hall, Rems-Murr und den Ostalbkreis wickeln wir derzeit bis zu 14 000 Einsätze im Monat ab. Von der Katze auf dem Baum bis