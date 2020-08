Persönlich an der Hochschule einschreiben

Hochschule Aalen Serviceangebot für alle zukünftigen Bachelor-Studierenden am 2. und 3. September von 17 bis 19 Uhr.

Aalen. Bewerberinnen und Bewerber, die ein Zulassungsangebot für ein Bachelorstudium erhalten haben und das Studium an der Hochschule Aalen im Wintersemester beginnen möchten, können sich am 2. und 3. September 2020 persönlich vor Ort einschreiben. Von 17 bis 19 Uhr ist das Zulassungsamt an diesen beiden Tagen geöffnet, um die Unterlagen der neuen Studierenden entgegenzunehmen und alle notwendigen Formalitäten zu klären.

Die Bewerbungsfrist für einen Studienplatz über das zentrale Bewerberportal hochschulstart.de endet an diesem Donnerstag, 20. August. „Bis voraussichtlich spätestens 24. August sind alle Zulassungsangebote ausgesprochen,