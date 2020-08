Kinderfreizeit in der Pandemie

Stadtranderholung Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept hilft dabei, das Infektionsrisiko beim Ferienprogramm in der Kolpinghütte gering zu halten.

Aalen

Wir haben es uns lange überlegt, ob wir die Stadtranderholung überhaupt machen“, sagt Jule Ulbert, Leiterin des zweiten Abschnitts der Stadtranderholung in der Aalener Kolpinghütte. „Aber wir haben uns dann hingesetzt und gesagt: Wir machen das.“ Damit alles glatt läuft in diesem Corona-Jahr, gibt es ein Hygienekonzept. Denn ohne coronabedingte Abstriche kommt das Ferienangebot in diesem Jahr aber nicht aus.

Am Montag war der Startschuss für das Programm, das den 30 Kindern im Alter zwischensechs und zwölf Jahren bis Freitag, 28. August, Spiel, Spaß und Erholung bringen soll. 14 Tage lang, jeweils von Montag bis