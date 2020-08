Kunst gegen Rassismus

Ellwangen

Schon 57 Jahre ist es her, dass Martin Luther King seine weltberühmte Rede „I Have a Dream“ bei dem sogenannten Marsch auf Washington hielt, um ein Ende des Rassismus in den USA zu fordern. Anlässlich des Jahrestags des Marschs veranstaltet Amnesty International einen Aktionstag. Auch die Amnesty International-Ortsgruppe Ellwangen beteiligt sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Ellwangen, um gegen Rassismus vorzugehen.

Für die Aktion in Ellwangen hat sich die Ortsgruppe ein großes Gesamtkunstwerk ausgedacht, bei dem jeder mitmachen kann. Der Slogan „Ich nehme Rassismus persönlich“ soll in der Spitalstraße