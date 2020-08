So denkt die Ostalb über den Heidenheimer Amazon-Coup

Handel In Heidenheim soll ein großes Logistikzentrum für den Onlinehandelsgiganten Amazon gebaut werden – in der Region wird dies überwiegend kritisch gesehen.

Aalen/Heidenheim

Es soll das ganz große Ding werden: Ein rund 13 Hektar großes Grundstück im neuen Gewerbegebiet Rinderberg hat die Stadt Heidenheim verkauft. 13 Hektar: Das entspricht in etwa der Fläche von knapp 19 Fußballfeldern. Gebaut werden soll dort, zwischen Heidenheim und Nattheim, ein großes Logistikzentrum des Onlinehandelsgiganten Amazon. Der Onlinehändler will von diesem Logistikzentrum aus Kunden in ganz Süddeutschland beliefern und auch in der Schweiz und in Österreich. Durch das Logistikzentrum sollen hunderte Arbeitsplätze in Heidenheim entstehen, heißt es dazu von Seiten der Stadt. „Natürlich geht es auch um