Claudius Beitze verabschiedet

Göggingen. Mit einem eindrucksvollen Orgelspiel verabschiedete sich der Organist Claudius Beitze von seinem bisherigen Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Göggingen-Leinzell. Über viele Jahre hat er fast jeden Sonntag auf der historischen Orgel in der Johanniskirche die Gottesdienste begleitet und die Gläubigen in Vor- und Nachspielen regelmäßig mit virtuosen kleinen Orgelkonzerten erfreut. „Da musste einfach jeder Holzwurm mittanzen“, lobt Pfarrer Uwe Bauer. Beitzes Liedbegleitung habe selbst ungeübten Sängern immer wieder Lust zum Mitsingen gemacht.

Mit seinen religionspädagogischen und musikalischen Gaben habe