Ligastart mit einem Heimspiel

Die Vorbereitung beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen ist wie am Schnürchen verlaufen, fast alle Dinge konnten so umgesetzt werden, wie es sich TSV-Trainer Beniamino Molinari vorgestellt hatte. An diesem Samstag (14 Uhr) kommt aber erst die wichtigste Aufgabe: Der Ligaauftakt daheim gegen den 1. FC Heiningen.

Natürlich war die Freude über den 1:0-Pokalerfolg gegen den Regionalligisten VfR Aalen riesig, doch Mannschaft und Trainer hatten sich lediglich am Mittwochabend ein kleines, leises Feiern geleistet – am Donnerstag stand schon wieder das Training an, das natürlich den Fokus auf den bevorstehenden Gegner richtete. „Wir