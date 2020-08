Ein Bett für Aalens Herzbuben

Aalen City blüht (3) Am VR-Bank Platz lassen Kreisgärtnermeister Bernhard Lessle und Kunsttherapeutin Andrea Lingel Besucherherzen höher schlagen.

Aalen

Wo schlägt das Herz der Kocherstadt? Diese Frage ist in diesem Aalener Blütensommer gar nicht so leicht zu beantworten. Denn die prächtigen innerstädtischen Blütenplätze der beherzten Sommeraktion „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ lassen bei ihrem Anblick garantiert jedes Besucherherz höher schlagen.

Dabei haben die Aalener doch nur einen einzigen Herzbube. Richtig. Genau den. Der mit seinem Pfeifle „in dr Gosch“ – wie der waschechte Aalener Schwabe zu sagen pflegt – tagein, tagaus von seinem alten Rathaustürmle hinunter nach dem Rechten guckt. Mündlich