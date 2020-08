Der Gegner noch in bester Erinnerung

Der SV Neresheim startet in seine zweite Landesligasaison beim SV Bonlanden. Nachdem die Premierensaison ein unverhofftes Ende fand, steht man nun vor dem so tückischen zweitem Jahr und das bei extrem verschärfter Abstiegsregelung.

Bonlanden könnte für den SVN jedoch ein gutes Pflaster sein, so war der 1:0 Erfolg in der letzten Saison der einzige Auswärtssieg, der den Klosterstädtern gelang. Torschütze damals war Edis Yoldas, der heute nicht mehr im Kader des SVN steht. Und auch sonst hat sich zum Beginn der letzten Saison einiges getan. An der Seitenlinie steht inzwischen Manfred Raab, der in seinen bisherigen acht Landesliga-Begegnungen