Rekord-Tomate der Ostalb wiegt 1,5 Kilo

Sommerserie „Ostalb-Rekorde“ Teil 4 von 6: Die Redaktion ist mit der Küchenwaage in Schwäbisch Gmünd und in Aalen, um die schwergewichtigste Tomate zu finden. Eine Aktion für Gartenfreunde.

Schwäbisch Gmünd / Aalen

So eine Überraschung: An zwei Nachmittagen ist die Rekorde-Redaktion dieser Zeitung mit einer digitalen Küchenwaage unterwegs, um in unserer Sommerserie die schwergewichtigste, selbst angebaute Tomate zu finden. Am Ende des ersten Aktionstages meinen wir schon, dass Gerlinde Deutsch aus Schwäbisch Gmünd mit ihrer 838 Gramm schweren, grünen Tomate „die Nase vorne hat“. Doch am zweiten Tag staunen alle Beteiligten: Gleich drei Prachtexemplare unserer Leserinnen und Leser bringen mehr als ein Kilo auf die Waage. Die Rekord-Tomate: ein sonnengereiftes Ochsenherz von Mukaddes Efendioglu