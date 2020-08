700 Starts beim Springen in Rindelbach

Reiten Drei Tage lang, vom 21. bis 23. August, treten Springreiter beim Turnier des Reitvereins Rindelbach gegeneinander an. Zum ersten Mal gibt es auch eine Qualifikation für die Deutschen Amateurmeisterschaften.

Das Springturnier des Reitverein Rindelbach hat sich in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht. Nicht zuletzt tragen dazu die Bedingungen bei, die die Reiter an den drei Turniertagen in Rindelbach erwarten. Der Springplatz hat Championatsgröße ebenfalls steht ein großer Abreiteplatz zur Verfügung.

Das Turnier ist ein reines Springturnier, das unter der Leitung von Sinja Milena Brugger und unter Mitarbeit des gesamten Reitvereins organisiert wird. Unter Coronabedingungen ist es in diesem Jahr bereits das zweite Turnier, das der Reitverein Rindelbach mit seinen Mitgliedern stemmt. Bereits im Juli kamen die Dressurreiter beim zweitägigen