Ellwanger Seen sind Touristenmagnet

Ellwangen

Das Telefon von Bernhard Veile klingelt fast ununterbrochen. Er ist Betreiber des Campingplatzes am Sonnenbach bei Pfahlheim – und derzeit sehr beschäftigt. Denn viele Urlauber verbringen die Ferien dieses Jahr nicht im Ausland, sondern in der Region – so zum Beispiel im Ellwanger Seenland.

„Wir sind komplett ausgebucht“, sagt Veile. Und das, obwohl viele große Jugendgruppen, beispielsweise Musikvereine, in diesem Jahr nicht kommen. Stattdessen gebe es mehr einzelne Anfragen. „Und die Aufenthaltsdauer ist länger als sonst“, ergänzt Veile.

Dennoch profitiert er nicht von der Coronakrise.