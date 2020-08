Spechte stürzen sich auf Strommasten

Umwelt Ein Vogelpaar hat in Hohenstadt an mehreren Häusern die Holzverkleidung zerhämmert. Bewohner Stegmaier sorgt sich. Naturschützer Bretzger gibt Ratschläge.

Abtsgmünd-Hohenstadt

Tok, tok, tok.“ Eugen Stegmaier staunt nicht schlecht, als er vor rund eineinhalb Wochen auf seinem Balkon in Abtsgmünd-Hohenstadt feine Holzspäne findet. Ohne große Mühe hat ein Buntspecht sich an seiner Fassade zu schaffen gemacht.

Der 53-Jährige weiß sich gegen den amselgroßen Vogel zu helfen und bindet glänzende Kunststofffäden an sein Haus. „Seither ist er nicht mehr gekommen“, sagt er. Doch das Hämmern geht weiter. Ob es an Bäumen rund um sein Haus in der Unterdorf Straße ist oder an einem nahe gelegenen massiven Stamm. Der ist aber kein Baum, sondern ein Strommast.

„Das ging ratzfatz“,