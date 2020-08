Gründer trotz Coronakrise

Statistik Im ersten Halbjahr 2020 hat sich eine Rekordzahl Handwerker in der Region selbstständig gemacht. Eva-Maria Kientz, Stefan Jäger und Manuel Knödler gehören dazu: Was sie antreibt.

Aalen/Heubach

Betriebssterben durch die Coronakrise? Zumindest im Handwerk ist davon keine Rede. Im Gegenteil: Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee gibt es Stand Ende Juni so viele Betriebe wie noch nie: 19 534 insgesamt und damit 110 mehr als zu Jahresbeginn.

Zwar hörten im Ostalbkreis zwischen Januar und Juni 163 Betriebe aus verschiedensten Ursachen auf. Gleichzeitig wurden 170 neu eingetragen, sodass es nun 4129 sind. Im Kreis Heidenheim wuchs die Zahl der Betriebe um elf auf 1560.

Was treibt Unternehmer an, sich in unsicheren Zeiten wie diesen selbstständig zu machen? Für Eva-Maria Kientz stand schon