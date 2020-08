Damit die Innenstadt nicht stirbt

Aalen. Schon vor Corona sind für Einzelhändler harte Zeiten angebrochen. Immer wieder musste die SchwäPo über Schließungen in Aalen berichten. Spielwaren Wanner, Leder Böhringer, Bücher Jahn: Das sind nur drei von vielen Geschäftsaufgaben in den vergangenen Jahren. Viele Kunden kaufen inzwischen lieber im Online-Handel statt vor Ort ein und finden es dann schade, wenn die Innenstädte sterben. Ein Trend, den die Corona-Krise noch verstärkt hat. Hinzu kommt, dass so mancher dank Kurzarbeit weniger Geld zum Ausgeben hat oder sich Sorgen um die Zukunft macht und große Anschaffungen daher lieber