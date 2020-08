Pedelec-Verleih: weitere Freiminuten

Fahrrad-Tarifsystem Es gibt Neuerungen im Tarifsystem des Fahrrad- und Pedelecverleihsystems RegioRadStuttgart. Auch in Aalen können Radfahrer jetzt an fünf Verleihstationen Räder ausleihen.

Aalen

Alle Inhaber einer PolygoCard, die bei RegioRadStuttgart registriert sind, haben ab sofort einen Grund mehr, auf das Pedelec zu steigen: Bei jeder Pedelec-Fahrt bietet die Verleihorganisation ab sofort die ersten 15 Minuten kostenlos an. Das teilt die Stadt Aalen mit. Nach den 15 Freiminuten zahlen Inhaber der PolygoCard wie gewohnt 10 Cent pro Minute.

Übernachttarif: Ab sofort gilt auch der bisher auf wenige Stationen begrenzte Übernachttarif an allen RegioRadStuttgart-Stationen, auch in der Landeshauptstadt Stuttgart. Dieser Tarif biete Berufspendlern eine flexible und preisgünstige Variante für den täglichen Arbeitsweg, so die