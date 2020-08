Bands aus der Region zeigen, wie man überlebt

Open-Air-Festival Zwei Vereine laden am 28. und 29. August zu „Aalen live - we will surive“ in den Stadtgarten.

Während die Schwäbisch Gmünder ihre Corona-Open-Air-Feuerprobe schon bestanden haben, darf man sich in Aalen noch auf das erste Open-Air-Festival unter Pandemiebedingungen freuen. Unter Beteiligung von Musikern aus dem ganzen Kreis, aber auch dem Jazzfestliebling Cosmo Klein, laden der Verein Kunterbunt und die Kulturfreunde Galgenberg am Freitag, 28. und Samstag, 29. August, zu „Aalen live – we will survive“ in den Aalener Stadtgarten.

Am Freitag, ab 18 Uhr, (Einlass 17 Uhr), gehört die Bühne „I am Korny“, „Tightrope“ und den „Stumpfes“. Korny ist Aalener Singer-Songwriter, erdig und