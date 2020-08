Mit dem Handy auf Schatzsuche

Aalen

Diesmal liegt es tatsächlich fast genau vor meiner Haustüre – mein nächstes Mikroabenteuer. Geocaching wollte ich schon immer mal ausprobieren. Jetzt gibt es quasi einen dienstlichen Auftrag dafür.

Geocaching, das ist eine Art Schnitzeljagd für Erwachsene. Mit dem Ziel, in einem unbekannten Gelände ein Versteck zu finden. Das ist der Cache. Meist ist es ein kleiner Behälter, ein Döschen, in dem ein Logbuch ist. Und wenn man Glück hat, auch ein kleines Geschenk. Geocaching, erfahre ich, ist ein wenig eine eigene Welt für sich. Etwas, was sich im Verborgenen abspielt. Denn die Caches werden unbemerkt versteckt und sollten