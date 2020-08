Luftfilter aus Bartholomä soll Corona eindämmen

Bartholomä

Wir behaupten nichts, was wir nicht wissenschaftlich belegen können“, sagt Klaus Weigert. Der Inhaber der Firma Weigert Industrievertretung steht in seinem Büro in Bartholomä und deutet auf etwa mannshohe, schwarze, zylinderförmige Geräte. „Diese Filter könnten in der Corona-Pandemie ein wichtiger Teil der Lösung sein.“

Weigert wolle keineswegs behaupten, dass seine Filter den Coronavirus zerstören könnten. Mit einer speziellen Technik sei es aber möglich, die Aerosole in einem Raum zu 98 Prozent „runterzufahren“. Damit nehme man dem Virus sozusagen sein Fahrzeug weg und es falle nach unten.