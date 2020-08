Ein Super-Sommer-Event im Bopfinger Stadtgarten

Kultur Coronabedingt ein wenig anders als gewohnt, aber dennoch ein voller Erfolg: Die Sommerbühne 2020 mit „WildOne“ und „DJ Orbit Team“ lockte rund 300 Gäste in den Bopfinger Stadtgarten.

Bopfingen

Die Gruppe ist mit das Beste, was wir momentan haben“, ist Bürgermeister Dr. Gunther Bühler begeistert. Grade fängt es an zu dämmern, die Temperaturen sind hochsommerlich angenehm, die Vereine und andere Anbieter haben kulinarisch richtig aufgefahren und auf der Bühne vor der großen Mauer im Stadtgarten spielen sich gerade „WildOne“ mit den ersten Stücken so richtig warm.

„WildOne“ ist eine Coverrockformation aus dem Ostalbkreis, die in jeder Hinsicht wahrlich aus dem Vollen schöpft und sich deutlich von anderen Gruppierungen differenziert. Bis zu zwölf Musiker rocken dabei die Bühne mit bekannten