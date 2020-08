Sinfoniker aus Aalen spielen Open Air

Sinfoniekonzerte Am Wochenende 12./ 13. September am Rathaus und im Brauereihof. Anmeldung erforderlich.

Das Aalener Sinfonieorchester lädt zu zwei Open Air-Konzerten ein: Am Samstag, 12. September, musiziert das Orchester um 16 Uhr vor dem Aalener Rathaus. und am Sonntag, 13. September, um 18 Uhr im Innenhof der Aalener Löwenbrauerei. Die Musiker spielen ein abwechslungsreiches Programm in verschiedenen Formationen.

Verschiedene Ensembles mit Musikern der Aalener Sinfonieorchesters treten abwechselnd auf und sorgen so für ein kurzweiliges Konzertprogramm. Die Streicher des Orchesters musizieren unter anderem Auszüge aus Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ sowie das berühmte „Prelude“ aus Marc-Antoine Charpentiers