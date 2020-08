VfR legt einen deutlichen Sieg hin

Es war das Ergebnis, auf das nicht nur die Fans des VfR Aalen bitterlich gehofft hatten. Nach der Niederlage gegen den TSV Essingen und dem Pokalaus scheint es beim Aalener Regionalligisten klick gemacht zu haben. Im Testspiel gegen den FC Memmingen, der in der Regionalliga Bayern antritt, legte der VfR Aalen ein 6:0 hin.

„Es tut gut, so ein Ergebnis zu erzielen“, findet auch Trainer Roland Seitz. Doch was war nun anders, als in der Partie zuvor? Was hat der Trainer mit seiner Mannschaft angestellt? „Nichts“, gibt er schmunzelnd preis. „Die Jungs haben sich selber hochgezogen.“ Sein Team habe selbst eingesehen,