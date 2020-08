TSV schafft den Auftaktsieg

Es sei das wichtigste Spiel inmitten sämtlicher Partien, die der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen derzeit absolvieren muss, sagte TSV-Trainer Beniamino Molinari vor dem Ligaauftakt gegen den 1. FC Heiningen. Am Ende hat seine Mannschaft die Worte abermals verstanden, so richtig zufrieden aber war der Trainer nach diesem 2:0 (1:0)-Erfolg am Ende dann aber doch nicht.

„Es war ein verdienter Sieg über die gesamten 90 Minuten, obwohl ich nicht wirklich zufrieden bin mit der Art und Weise, was wir hier abgeliefert haben. Wir waren schon dominant, aber in vielen Teilaktionen zu schläfrig“, fasste Molinari das Gesehene zusammen. Das