Mit der Lizenz zum Schrauben

Schwäbisch Gmünd

Es ist ein Bond. Ein Bond Bug 700 ES. Die vier Buchstaben sind neben dem Herkunftsland die einzigen Gemeinsamkeiten des dreirädrigen Autos mit dem Filmhelden. Und gleich vorweg: Ein bisschen Held muss man auch am Steuer des in den 1970er-Jahren futuristisch gestylten Autos sein. Aber zu den Fahreigenschaften kommen wir gleich. James Bond hat jedenfalls in seinen Filmen auf dieses Auto verzichtet. Als der Bund Bug 700 von Harald Fiedler 1973 in Tamworth gebaut wird, ist Roger Moor in „Leben und Sterben lassen“ unter anderem im Mini Moke unterwegs.

Klar ist: An einen Bond Bug muss man sich herantasten, dafür fehlt