Vandalen verwüsten Sportplatz

Vereine Unbekannte haben den Sportplatz des TSGV Rechberg in der Nacht auf Sonntag erheblich beschädigt.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg. So hatte sich Helmut Geiger seinen Geburtstag nicht vorgestellt. Statt Glückwünsche erhält der Vorsitzende des TSGV Rechberg am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr von seinem Platzwart Eugen Geiger eine Hiobsbotschaft. Vandalen hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Kraftfahrzeug auf dem Sportplatz des Vereins ihre Runden gedreht und dem Grün erheblichen Schaden zugefügt. „Das ist eine Riesensauerei“, sagt Helmut Geiger, der sich kurz darauf vor Ort selbst ein Bild von der Zerstörung machte. Teilweise zehn Zentimeter tief sind die Spurrillen, die auf dem gesamten Rasen verteilt sind.

Wie