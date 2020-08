Wallfahrt auf Spuren Philipp Jeningens

Pilgern „action spurensuche“ lädt am Sonntag, 30. August, zur Sternwallfahrt zum Schönenberg in Ellwangen.

Ellwangen. Die „action spurensuche“ lädt am Sonntag, 30. August, zu einer Sternwallfahrt auf den Spuren Philipp Jeningens ein. Diese tritt an die Stelle der traditionellen Fußwallfahrt von Eichstätt nach Ellwangen, weil bei ihrer 29. Auflage wegen Corona nicht gepilgert werden kann. Treffpunkte sind um 13 Uhr an vier Kirchen, die jeweils rund 8 Kilometer vom Schönenberg entfernt sind: Kapelle in Jagstzell-Dankoltsweiler, Comboni-Kloster Josefstal, Kirche St. Nikolaus in Dalkingen und die Kapelle „Zur Schmerzhaften Mutter“ in Hirlbach.

Ein aktueller Pastoraltheologe bezeichnet den Jesuitenpater Jeningen (1642-1704)