Neresheims Stadtgarten wird zum echten Schlager

Konzert Andy Schäfer und „Bellissa“ begeistern mit ihren Liedern am Sonntag das Publikum auf dem Härtsfeld.

Neresheim. Stadtgarten – Schlagergarten: Diesmal sind Andy Schäfer und „Bellissa“ da. Die beiden geben ein Konzert der feinen Schlagerart vor rund 200 Besuchern.

„Supertolle Location“ schwärmen die beiden Solisten bei wahrlich bilderbuchartigem Härtsfeldwetter. Nicht zu heiß, wie noch in der Woche zuvor. Ein frisches Lüftchen weht. Perfekt.

Doch überhaupt Stadtgarten: Der ist auch an diesem Tag richtig belebt – wie seit dem Umbau häufig. Die Veranstaltungen tun ihr Übriges dazu. An diesem Sonntag sind es vor allem sehr viele ältere Menschen, die Skulpturen und Beete anschauen, die sich in die Sonne