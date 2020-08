FVU schlägt Nattheim zum Auftakt

Auch in der Bezirksliga rollte am Sonntag endlich wieder der Ball – und auf den Sportplätzen im Bezirk war gleich einiges geboten: So konnten Unterkochen, Schwabsberg-Buch, Neuler und Lauchheim zum Auftakt drei Punkte einfahren, der SSV Aalen und die SGM Kirchheim/Trochtelfingen trennten sich 1:1-unentschieden.

FC Spraitbach – TSG Schnaitheim 0:5 (0:1)

Denkbar schlecht startete der FC in die Partie, bereits nach drei Minuten geriet man per Strafstoß in Rückstand. In der Folge sahen die Zuschauer aber eine ausgeglichene Partie, zwei folgenschwere Defensivfehler und eine Ampelkarte besiegelten aber letztlich die am Ende etwas