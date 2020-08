Stop and go – im Leben, im Glauben und aufs Aalbäumle

Pilgern Es war ideales Wanderwetter, als Pfarrer Bernhard Richter am Sonntagmorgen eine neue Gottesdienstform der evangelischen Kirchengemeinde in Aalen wagte. Ein Pilgerweg von der Stadtkirche bis auf den Aussichtsturm am Aalbäumle, mit vielen Stationen, an denen jeweils ein Lied gesungen, ein Bibeltext gelesen und ein Impuls weitergegeben wurde. Es begann mit zehn Teilnehmern an der Stadtkirche. Immer wieder kamen Menschen dazu bei den einzelnen Stationen, am Thermalbad waren es über 30, auf dem Aalbäumle rund 50 Pilgernde. Besonders berührend war, als die Station am Albstift so manchen Bewohner nach draußen lockte. Bei der Begrüßung