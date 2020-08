Ein Highlight jagt das nächste

Fußball, WFV-Pokal Fußball-Verbandsligist TSV Essingen empfängt an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) die Stuttgarter Kickers.

Die Vorbereitung nahezu perfekt durchgespielt, den Regionalligisten VfR Aalen erstmals in der Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel geschlagen, den Ligaauftakt gegen Heiningen mit 2:0 ordentlich bewältigt – und an diesem Mittwoch schon sind die Stuttgarter Kickers im Pokal-Achtelfinale zu Gast im Schönbrunnenstadion. Es geht derzeit Schlag auf Schlag beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen.

Und das merken allmählich auch die Spieler, von denen bereits nach dem Ligaauftakt gegen Heiningen einige relativ unrund vom Rasen gestapft sind. „Wir müssen in der Kürze der Zeit schauen, was das Personal hergibt – und dann vor